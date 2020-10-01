Безработица в Европе растёт

Безработица в Европе росла пятый месяц подряд на фоне опасений, что обширные программы государственной поддержки не смогут удержать на плаву многие предприятия, пострадавшие от ограничений, связанных с пандемией. В августе уровень незанятости в ЕС достиг 7,4% трудоспособного населения, - это более 15,603 млн безработных мужчин и женщин. По сравнению с июлем их число увеличилось на 238 тыс в ЕС и на 251 тыс в зоне евро.

Больше всего пострадали женщины и молодёжь. В августе потерявших работу граждан Евросоюза в возрасте до 25 лет стало на 64 тыс больше, чем в июле.

Мэри Лопеш 21 год. Она работала официанткой в одном из ресторанов Лиссабона в некогда оживлённом туристическом квартале города. Она не получила свою зарплату ни за время , проведённое дома в связи с карантином, ни за последние полмесяца, которые проработала до него.

"Менеджер пришел к нам и сказал, что ресторан был закрыт из-за пандемии. - говорит Мэри. - Через несколько недель он отправил сообщение о том, что болен и не может с нами встретиться. Он также написал, что не может заплатить нам ни за 15 дней работы в том месяце, когда мы работали, ни за те месяцы, когда мы оставались дома".

Уровень незанятости среди женщин в ЕС вырос с 7,5% в июле до 7,6% в августе. У мужчин показатель не изменился - 7,1%.

48-летняя повариха Анабела Сантуш рассказала, что не могла оплачивать счета в течение пяти месяцев после закрытия ресторана:

"Лишь теперь я наконец стала получать пособие по безработице и смогла оплатить мои просроченные за посление пять месяцев счета. А другую рабботу я пока так и не нашла".

Экономисты ожидают дальнейшего роста безработицы в в ЕС ближайшие месяцы по мере истечения срока действия программ поддержки заработной платы. Между тем всплеск распространения инфекции во многих странах вынудил вновь ужесточить ограничения и рассматривать возможность расширения их в будущем.