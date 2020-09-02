Безработица в ЕС: какие страны получили большую поддержку?

В Брюсселе десятки людей стоят в очереди в офисы профсоюзов. Они подают заявления на получение временного и долгосрочного пособия по безработице. С начала эпидемии количество запросов на получение помощи продолжает расти.

Корреспондент: когда вы получите пособие, этого будет достаточно?

Анна Гарсия, получает пособие по временной безработице

"Для меня пособие — это единственная возможность оплатить жилье. Этого хватит только на аренду. Мне нужно подрабатывать, чтобы хватило еще и на еду".

Анна Гарсия — домработница. После карантина женщина уже несколько раз подавала документы на пособие по временной безработице.

Анна Гарсия, получает пособие по временной безработице

"Я не знаю, когда все закончится. Это очень тяжело".

Пока Европа находится в ожидании второй волны COVID-19, экономический спад продолжится, считают эксперты. Во многих странах не хватает средств на социальные меры. Специальная программа Европейского союза (SURE) помогает финансировать краткосрочные рабочие места. Благодаря хорошим кредитным рейтингам Еврокомиссии, удалось собрать 100 миллиардов евро.

Лука Визенити, секретарь Европейской конфедерация профсоюзов (ETUC)

"Наконец-то Европейская комиссия смогла выплатить деньги, по крайней мере, тем государствам-членам, которые подали свои заявки. 81 миллиард евро, как мы знаем, уже собран. Есть еще около 19 миллиардов евро, которые, возможно, использовуют для продления мер поддержки. 16 стран получат выплаты. Мы считаем, что это очень хороший результат".

На данный момент наибольшую поддержку получили Италия и Испания, экономики которых пострадали больше всего. Значительная помощь была направлена Польше и Румынии.

По оценкам профсоюзов, кроме официальной цифры в 15 миллионов безработных в Европе, еще 45 миллионов человек находятся на пособиях по временной безработице. Это означает, что без поддержки государств-членов и ЕС уровень безработицы может достичь рекордных 60 миллионов человек.

Лука Визенити, секретарь Европейской конфедерация профсоюзов (ETUC)

"Я не уверен, что этих ста миллиардов евро, которые были выделены, хватит и на следующий год. Потому что деньги из фонда восстановления придут весной 2021 года. Это первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что даже после того, как европейские средства придут, потребуется много времени, чтобы вернуться на докризисный уровень занятости".

Пока правительства стран-членов ЕС ведут переговоры о средствах на восстановление после коронакризиса, эксперты опасаются, что временная безработица в Еврозоне может перерасти в постоянную.