К парижской летней Олимпиаде запустят аэротакси

Полигон для испытания электрического аэротакси будет создан в 35 километрах от Парижа, в местечке Понтуаз. Цель столичных властей - развить этот вид городского транспорта к летним Олимпийским играм 2024 года. В проекте участвуют также Управление парижских аэропортов (ADP) и Парижское автономное управление транспорта (RATP). Первые испытания на этой площадке проведёт немецкая компания Volocopter, разработавшая двухместный аэромобиль с вертикальным взлетом VoloCity. В первой половине 2021 года будут завершены необходимые приготовления, в том числе установка зарядных станций и нанесена необходимая разметка на земле. С июня начнут отрабатывать операции по "парковке, взлету и посадке в условиях реальной воздушной навигации", а также работы по обслуживанию аэромобилей. Компания Volocopter за последние 9 лет она успела отметиться в Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Финляндии. Двухместный VoloCity способен нести груз до 200 кг (максимальная масса при взлете 900 кг) на расстояние до 35 км со скоростью 110 км/ч. Над аналогичными машинами, а также концепцией их использования, работают в американской Uber, специализирующейся на пассажирских перевозках, европейской Airbus и в целом ряде менее крупных частных компаний.