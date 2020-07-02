Airbus планирует массовые увольнения

В "столице" компании Airbus Тулузе будут уволены более 3500 человек — сотрудников как главного завода корпорации, так и смежных предприятий. Об этом сообщили представители профсоюзов, заявив, что к осен и компанию моежт постичь "социальная катастрофа". В министерстве экономики и финансов Франции, в то же время, это число назвали завышенным.

Тьери Баррель, начальник отдела кадров Airbus:

"Социальный план должен быть финансово жизнеспособным. Мы находимся в очень сложной ситуации, когда 'Эрбасу' приходится адаптироваться — не только в плане кадров — к новому миру, который, к сожалению, останется таким на месяцы и годы".

Ранее "Эрбас" объявил о планах сократить 15 тысяч мест, из них 5 тысяч во Франции и более пяти тысяч в Германии. Профсоюзы намерены всеми силами препятствовать этому и заявляют, что увольнения, в любом случае, не будут немедленными:

Жан-Франсуа Неппер, представитель профсоюза FO в Airbus:

"Переговоры регулируются законом. Они продлятся по крайней мере 4 месяца, и мы выдвинем серьёзные предложения. Варианты есть всегда: кризис циклический, а 'Аэробус' — крупная компания со стабильным портфелем заказов".

Париж также считает планы концерна чрезмерными. "Эрбас" же заявляет, что из-за коронакризиса был вынужден сократить производство на 40%, и восстановить эти объёмы удастся не раньше, чем через пять лет. В компании отметили, что готовы принять помощь французского правительства: Париж выделил авиационной отрасли 15 миллиардов евро. Из них половина уже ушла национальному перевозчику "Эр Франс".