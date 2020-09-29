Трамп и Байден проведут первые теледебаты

Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и его оппонент демократ Джо Байден проведут теледебаты. Эта первая из трех запланированных встреч состоится в Кливленде (штат Огайо). По некоторым оценкам, за дискуссией (она будет транслироваться по телевидению и в интернете) намерены следить около ста миллионов американцев. Главные темы - борьба с пандемией коронавируса, состояние экономики, выдвижение Трампом консервативного юриста на должность судьи Верховного суда, честность выборов, а также межрасовые отношения и насилие в городах США.

Как поведут себя кандидаты?

Джонатан Лемир, корреспондент Associated Press в Белом доме: "Президент сказал своим доверенным лицам, как нам сообщили, что он рассматривает этот момент как возможность показать Америке, цитирую, настоящего Джо Байдена, что он Байден, на самом деле, уже потерял позиции, и не подходит для должности главы государства. Мы ожидаем потенциально злобных нападок на Байдена и членов его семьи. В частности, это касается Хантера Байдена, в адрес которого звучат обвинения (в настоящее время в большинстве своем недоказанные), о ненадлежащих финансовых сделках с Украиной, Китаем, или с кем бы то ни было еще".

Билл Бэрроу, корреспондент Associated Press: "Я думаю, если Трамп напрямую начнет атаковать Байдена, переходить так сказать на личности, Байдену будет сложно сопротивляться желанию ответить оппоненту. Но, прежде всего, задача Байдена - привести аргументы в свою пользу и заручиться поддержкой тех избирателей, которые понимают, что не хотят переизбирать Трампа, но пока не решили, действительно ли они желают передать ключи от Белого дома Байдену".

В центре внимания теледебатов может оказаться и еще одна щекотливая тема: речь идет о воскресной публикации New York Times. Издание утверждало, что Трамп много лет не платил подоходный налог, а четыре года назад, когда он избирался на пост президента США, его выплаты в городскую казну Нью-Йорка составили 750 долларов. Трамп назвал публикацию фальшивкой. Но штаб Байдена воспользовался этим, чтобы вновь заявить, что президент оторван от работающих американцев. Дебаты Байдена и Трампа продлятся 90 минут.

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