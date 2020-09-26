Трамп выдвинет Эми Барретт в Верховный суд США

Эми Кони Барретт - мать семерых детей, противница абортов, а главная убежденная сторонница Республиканской партии. Именно ее кандидатуру, согласно американским СМИ, выбрал Дональд Трамп для выдвижения в Верховный суд США.

Как ожидается, Белый дом сделает соответствующее заявление в субботу. По мнению наблюдателей, выдвижение Барретт поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов на фоне грядущих в США президентских выборов. Предвыборная кампания вступила в решающую стадию, поэтому борьба за голоса между демократами и республиканцами идет нешуточная.

Верховный суд США - это высшая судебная инстанция, которая вправе рассмотреть или пересмотреть любое дело. Все судьи назначаются пожизненно, поэтому каждый новое назначение в Верховный суд неизменно привлекает повышенное внимание американской общественности.

Выдвижение Эми Барретт стало возможным после того, как в середине сентября от рака скончалась судья Рут Бейдер Гинзбург. Она была убежденной сторонницей либеральных идей. Стоит ли говорить, что на этом фоне кандидатуру Эми Барретт, отстаивающей консервативные ценности, противники Трампа восприняли как политический афронт.

Американские демократы просили хозяина Белого дома отложить назначение и предоставить это сделать победителю предстоящих президентских выборов. Однако Трамп не откликнулся на эти призывы.