Российская армия будет защищать интересы Беларуси "в любых условиях" - Минобороны РФ

Российские военные будут отстаивать интересы Беларуси и обеспечивать ее безопасность при любых обстоятельствах, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов во вторник.

"Вооруженные силы России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности союзного государства в любых условиях обстановки", - сказал он, выступая на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, который прошел в Минске.

"Как заявили лидеры наших государств, Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере. И мы намерены выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год", - отметил замминистра обороны РФ.

По его словам, совместные военные учения России и Беларуси "Славянское братство", завершившееся на прошлой неделе, и "Нерушимое братство", которое запланировано на октябрь, проводятся в противовес размещению войск НАТО в Европе. "Кроме того, идет работа по совершенствованию системы совместной подготовки наших Вооруженных сил на 2021 и последующие годы", - подчеркнул Картаполов.

Также он сообщил, что расширяется программа военно-научного и военно-технического сотрудничества двух стран. В частности, "успешно развиваются различные виды интеграции между предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

Также во время форума Россия и Беларусь подписали коммерческие контракты на более чем $700 млн и около 70 соглашений о сотрудничестве.

Глава белорусского правительства Роман Головченко отметил необходимость выстраивать диалог, возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии. "Движение началось. Самое главное - по открытию транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Пока это произошло в формате авиарейсов. Но сегодня на форуме мы договорились, что будем и дальше работать по полному снятию всех ограничений, исходя из реально складывающейся эпидемиологической ситуации", - пояснил премьер.

Также он сообщил, что в проекте итогового документа форума отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов второй мировой войны, манипуляцией так называемой постправдой. "Особое внимание акцентировано на сохранение мира, независимости и безопасности, патриотического воспитания молодого поколения", - добавил Головченко.

Форум регионов Беларуси и России проходил 28-29 сентября. Изначально предполагалось, что для участия в нем в Минск прилетит делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко, однако было принято решение отменить поездку из-за ситуации с коронавирусом.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Сама Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву.