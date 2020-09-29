Коронавирус в ЕС: новые ограничения и экспресс-тестирование

Сдержать коронавирус и не развалить экономику пытаются власти европейских стран. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, после встречи с премьер-министрами 16 федеральных земель, объявила о новых мерах по борьбе с распространением инфекции. В частности, в мероприятиях, которые проводятся в закрытых помещениях смогут участвовать не более 25 человек. На открытом воздухе - максимум 50. Обязательным станет и регулярное проветривание помещений. Каждая из земель сможет корректировать правила на свое усмотрение в зависимости от ситуации.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Нам необходимо действовать на региональном уровне конкретно и целенаправленно, чтобы всеми возможными средствами избежать еще одного общенационального карантина".

Во Франции, дополнительные антикоронавирусные меры, введенные на фоне удручающих статистических данных, ударили по владельцам баров, пабов и ресторанов. В одних регионах эти заведения закрыли, в других ограничили их работу. Сотрудники общепита, которые не успели поправить свои дела после первого карантина, боятся за свое будущее. Власти обещают помощь.

Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции: "Как вы можете видеть, вместе с премьер-министром и членами кабинета, принимавшими участие в этой встрече, мы решили и далее оказывать значительную поддержку гостиничному сектору, кафе и ресторанам, к которым мы глубоко привязаны, и которые являются частью нашей культуры, частью нашей повседневной жизни и нуждаются в нашей помощи".

Тем временем в испанской столице начали проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Пробы берут у жителей Вальекаса, пригорода Мадрида, где инфекция распространяется быстрыми темпами. Специалисты этого центра могут проводить по тысячу анализов в день. Результаты готовы через 15 минут. Цель тестирования - выявить в том числе и бессимптомных носителей коронавируса, отследить их контакты, и прервать цепочку заражений.