Брюссель требует от Лондона гарантий

Последний день завершающего раунда переговоров между Великобританией и ЕС о будущей торговой сделке по брекситу. Прорыва уже мало кто ждёт, но стороны все еще стремятся преодолеть разногласия по ряду вопросов до истечения времени в конце года. В понедельник британцы подтвердили свое желание изменить некоторые условия развода с ЕС, что ставит под угрозу достижение компромисса с Брюсселем.

"Если вы хотите вернуть себе полный контроль, если вы хотите заявить о своем суверенитете, вы должны быть способны договариваться, заключать сделки. А что происходит сейчас? Внесён законопроект о внутреннем рынке, который явно противоречит Соглашению о выходе. Поэтому я не думаю, что Великобритания сейчас является надежным партнером. Это плохо не только для отношений с ЕС, но и для отношений с другими странами, включая США",- говорит депутат Европарламента от Нидерландов Поль Тэнг.

Шона Мюррей, Euronews:

_"Брюссель заявил, что готов подать судебный иск против Великобритании, чтобы добиться отмены предложенного ею законопроекта, нарушающего Соглашение о выходе - в частности, по ирландскому протоколу. Тем временем обе стороны вернулись за стол переговоров, обсуждая свои будущие отношения. Лондон хотел бы продвинуться в этих обсуждениях, но в ЕС заявили, что не будут этого делать, если не получат из Великобритании твёрдые гарантии того, что там готовы соблюдать производственные стандарты, сохранить государственную поддержку и трудовое законодательство, некоторые принципы налогообложения, а также заключить разумную сделку по рыболовству".

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