Переговоры Лондона и Брюсселя по "брекситу"

В Лондоне проходит восьмой, предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза. У переговорщиков осталось совсем немного времени — до середины октября — чтобы согласовать условия торговли. При этом разногласия с обеих сторон могут привести к разводу без сделки и ЕС пытается этого избежать.

"Мы настроены решительно, чтобы достичь соглашения с Великобританией, но Евросоюз будет готов к "брекситу" без сделки", — заявил Пресс-секретарь Еврокомиссии Дэниэл Ферри.

На Даунинг-стриг продвигают "брексит" как возможность для Великобритании вернуть контроль над своими финансами, границами и законами. В Брюсселе настаивают, что Лондон должен следовать определенным правилам ЕС, если хочет вести торговлю с блоком.

Например, вопрос государственного субсидирования: Лондон рассчитывает на возможность оказывать поддержку компаниям, но в Брюсселе полагают, что это может привести к нечестной конкуренции, от которой пострадают европейские предприятия.

"Если вы открываете привилегированный доступ к большому рынку, как это будет делать ЕС, то вы должны убедиться, что люди, которым вы предоставляете такой доступ, не субсидируют свой экспорт. Субсидирование также нарушает правила Всемирной торговой организации, но решение споров в ВТО занимает длительное время", — говорит экономист Дэвид Хэниг.

Между Лондоном и Брюсселем остается целый ряд острых разногласий, включая проблемы регулирования рыболовства. Начиная с будущего года Великобритания хочет получить контроль над своими водами, в ЕС настаивают на сохранении действующего соглашения, основанного на квотах.

Барри Дис представляет Национальную федерацию рыболовецких хозяйств Великобритании: "Премьер-министр Борис Джонсон, главный переговорщик Дэвид Фрост неоднократно заверяли нас, что для нынешнего правительства вопрос о регулировании рыболовства находится в списке приоритетных задач".

Представители обеих сторон заявляют, что готовы к компромиссам. К тому же Евросоюз уже не раз принимал важные решения в последнюю минуту. В прошлом году во время предвыборной кампании Борис Джонсон пообещал свои избирателям, что подготовит соглашение о выходе из ЕС. Но на днях стало известно, что Лондон планирует пересмотреть положения сделки и это может обернуться провалом торговых переговоров с Брюсселем.