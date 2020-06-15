Переговоры по "брекситу" вышли на высший уровень

Состоялись первые после выхода Великобритании из Евросоюза переговоры сторон на высшем уровне. Премьер-министр сказал по видеосвязи, что рад видеть глав Европейской Комиссии, Совета и Парламента.

До сих пор достигнуто мало прогресса в определении будущих торговых отношений. За полгода до крайнего срока Лондон и Брюссель решили придать своему диалогу ускорение. График переговоров по множеству неурегулированных проблем будет уплотнён.

Руководители Евросоюза сообщил в твиттере, что приняли к сведению решение Соединённого Королевства не продлевать переходный период, и договорились обеспечить своим гражданам наилучшую сделку.

ЕС готов оставить Великобританию в едином рынке, если она будет выполнять общие правила, в частности, о государственных субсидиях, но она видит в этом ущемление своего суверенитета. Камнями преткновения являются также правовое сотрудничество и рыболовство.

«Я не думаю, что политическая атмосфера сейчас правильная, но по-моему Борис Джонсон сможет заключить сделку до конца года. Премьер хочет представить это как победу над ЕС, - сказал сотрудник Центра европейских реформ Сэм Лоу. –Думаю, что ЕС должен пойти на уступки в рыболовстве, если он хочет сделки, а также отойти от своего максималистского взгляда на государственную помощь. Тогда он мог быть использовать эту договорённость, чтобы сбить антиевропейские настроения в своих странах. Но, конечно, как только вы углубитесь в детали, то увидите, что для достижения этой сделки Великобритании тоже придётся значительно отойти от некоторых своих позиций ».

Но развить победу ни одна из сторон уже не успеет. Времени для выработки компромисса тоже почти не осталось. В случае провала переговоров об отношениях после «брексита» проиграют, очевидно, все их участники.