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мир

Азербайджан объявил частичную мобилизацию

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Президент Азербайджана
Президент Азербайджана   -   Авторское право  AP/Azerbaijan's Presidential Press Office
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Власти Азербайджана объявили частичную мобилизацию на фоне обострения ситуации в Нагорном Крабахе. С понедельника в столице и в районах на границе с этой территорией введён комендантский час, ограничивает работу бакинский аэропорт. Ранее полную мобилизацию объявили в Армении и в непризнанной республике, страны ввели военное положение.

Ереван и Баку сообщают о десятках погибших со своей стороны и сотнях убитых солдат и множестве уничтоженной техники противника.

Боевые действия начались в воскресенье: в Нагорном Карабахе говорят о тщательно спланированном наступлении азербайджанцев, в Баку называют происходящее провокацией армянской стороны.

Многие государства призываю стороны прекратить боевые действия. Глава Российского МИДа Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, президент Франции Эммануэль Макрон связался с лидерами двух стран. О намерении призвать президентов к прекращению огня заявил Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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