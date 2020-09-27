Нагорный Карабах и Армения ввели военное положение

Власти непризнанной республики Нагорный Карабах и Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию мужского населения с 18 лет из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.

Սիրելի հայրենակիցներ. Հիմա կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվում է ռազմական դրություն եւ... Publiée par Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան sur Dimanche 27 septembre 2020

Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении

объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному

составу призываю явиться в военные комиссариаты Никол Пашинян премьер-министр Армении

В воскресенье утром армянская сторона сообщила, что азербайджанские ВС начали бомбить населенные пункты Нагорного Карабаха, в том числе столицу - Степанакерт.

В то же время в Баку заявили, что армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.