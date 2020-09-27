Клайпеда теряет белорусские грузы?

Порт Клайпеды может потерять треть своего грузооборота из-за ухода белорусских компаний.

Литва после проведения выборов в соседней стране не признала Александра Лукашенко избранным президентом и ввела против него в числе других 30 чиновников санкции.

В качестве ответных мер и переправки белорусских грузов из Клайпеды, Лукашенко предложил построить терминал в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Но по словам директора литовского порта Альгиса Латакаса, Клайпеда выгодна для Беларуси своим географическим положением.

У Беларуси нет своего выхода к морю, и географически Литва, и Клайпеда в частности, расположена ближе всего к белорусским заводам по производству удобрений Альгис Латакас гендиректор Клайпедского порта

Ежегодно через литовский порт проходит более 45 млн грузов, около трети из них — белорусские.

Помимо переправки нефтепродуктов, Минск также использует Клайпеду для экспорта удобрений "Беларуськалия" — крупнейшего производителя калия в мире.