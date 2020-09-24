Лукашенко ответил ЕС по поводу тайной инаугурации

"В контексте текущей ситуации ЕС пересматривает отношения с Республикой Беларусь". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа не были ни сводными, ни справедливыми. ЕС не признает их сфальсифицированные результаты. Так называемая инаугурация и новый мандат на который претендует Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - указал глава европейской дипломатии.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека в Беларуси. По словам Дуды, весь мир должен говорить единым голосом и требовать соблюдения основных прав человека как в Беларуси, так и в других местах по всему миру. Ни в одном государстве недопустимы репрессии против политических оппонентов, массовые задержания мирных демонстрантов или применение к ним насилия и пыток".

Что касается инаугурации в Минске, которую СМИ назвали тайной, Лукашенко сказал: "Даже по поводу вчерашней инаугурации - не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам, или еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. Но по-моему, по закону Беларуси, мы никого не должны из западных государств предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна - не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию было приглашено около двух тысяч человек всего вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно".

После инаугурации Лукашенко, о которой заранее публично не сообщалось, на улицы Бреста, Могилева, Гомеля, Минска и других городов, вышли тысячи человек. В столице манифестантов разгоняли водометами. ОМОН и люди в форме без опознавательных знаков проводили задержания, в том числе жестокие, в ходе которых были раненые. Силовики так же останавливали медленно ехавшие машины и били по ним дубинками. По данным правозащитного центра "Весна" были задержаны боле 300 человек.