ООН призывает Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом было заявлено по итогам состоявшихся закрытых консультаций, на сессии председательствовал постпред Нигера Абду Абарри.

Минобороны Азербайджана сообщило рано утром в среду об артиллерийском обстреле подразделениями армянских вооруженных сил города Тертер, расположенного недалеко от линии соприкосновения в Карабахе.

В Ереване заявили о наступлении армии Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и о том, что в боевых действиях принимает участие Турция.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: "По нашей достоверной информации, военные инструкторы и иные высокопоставленные военные находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями".

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: "Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, знаете. с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть, потому что есть объективные формы наблюдений, есть спутниковые наблюдения, и поэтому очень легко проверить, что это - очередная провокация".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха более 30 лет.

Этот конфликт считается одним из самых длительных на пост-советском пространстве.

В 1994-м году в Бишкеке при посредничестве Межпарламентской ассамблеи СНГ было подписано соглашение о прекращении огня.