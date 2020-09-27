50 тысяч флагов — дань памяти жертвам COVID-19

Более 50 тысяч испанских флагов было установлено на травянистом склоне в одном из городских парков Мадрида. Эта инсталляция - дань памяти жертвам COVID-19. Автор - ассоциация родственников умерших, критикующих меры правительства по сдерживанию распространения заболевания. Испания переживает вторую "коронавирусную" волну, уже унесшую жизни более 31 тысячи человек. В Мадриде изолировали несколько районов, ужесточение мер коснулось около 1 млн жителей - почти трети населения столицы.
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