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Израиль

Протестовать против премьера пока можно

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 Павел Барсуков
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Протестовать против премьера пока можно
Авторское право  Maya Alleruzzo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Несколько тысяч человек, несмотря на жёсткий карантин, собрались у резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на акцию протеста.

Манифестации с требованием отставки главы кабинета проходят в стране каждые выходные уже несколько месяцев. Нетаньяху обвиняют в коррупции и мошенничестве. Он стал первым в истории израильским премьером, который предстал перед судом, оставаясь в должности. Протестующие называют такую ситуацию недопустимой.

Сейчас в Израиле действует жёсткий карантин, и правительство намерено ограничить масштабы любых демонстраций. Однако парламент рассмотрел соответствующую поправку пока только в первом чтении, и потому участие в акциях протеста всё ещё является уважительной причиной для выхода из дома дальше, чем на разрешённый километр.

Более того, как сообщают израильские СМИ, полиция получила прямое указание пропускать желающих принять участие в манифестациях, которые проходят в нескольких городах страны.

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