Акции протеста в Израиле

Тысячи израильтян собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаняьху в Иерусалиме с требованием отставки главы правительства. Акции протеста в стране не прекращаются в течение последних недель. Субботняя демонстрация прошла на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки: Израиль вышел на первое место в мире по числу новых заражения коронавирусом в расчете на душу населения. Вместе с тем уровень смертности в стране ниже, чем в ряде европейских государств и США.

Демонстрации в израильских городах проходят в основном мирно, но в субботу манифестация в Иерусалиме переросла в стычки с полицией. Арестованы не менее 13 человек. Жвое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Протестующие в Израиле обвиняют премьер-министра в коррупции и критикуют жесткие правительственные меры по борьбе с коронавирусом, в результате которые в стране резко вырос уровень безработицы.

Против Биньямина Нетаньяху ведётся антикоррупционное разбирательство. Судебный процесс, который должен был начаться весной, уже несколько раз откладывали из-за эпидемии. Премьер-министр все обвинения отрицает.