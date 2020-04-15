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Россия

Самолёт загорелся из-за ошибки пилота: видео прошлогодней катастрофы

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 Кнарик Хачатрян
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Dramatic video of deadly Sheremetyevo plane fire
Dramatic video of deadly Sheremetyevo plane fire   -   Авторское право  RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMISSION
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Следственный комитет России обнародовал видеокадры прошлогодней катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево и обвинил командира экипажа.

Расследование по делу о прошлогодней катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершено. В ошибке пилота, повлёкшей за собой гибель людей, Следственный комитет России обвинил командира экипажа Денис Евдокимов.

Следователи пришли к выводу, что он слишком жёстко посадил самолёт, вызвав пожар. Большинство погибших скончались от дыма и огня, а не от самого удара. В доказательство были приведены данные "чёрных ящиков", свидетельствующие о том, что самолёт адекватно реагировал на действия пилота - это опровергало версию о возможной неисправности воздушного судна.

Superjet авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года, но экипаж решил экстренно вернуться из-за технических неполадок. При аварийной посадке со второй попытки подломились стойки шасси, и самолёт загорелся. На его борту находились 78 человек. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа из 5-ти.

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Видеомонтаж • Алексей Доваль