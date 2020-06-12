Карантин и домашнее насилие

Дарья – жертва домашнего насилия. Ей сложно об этом говорить, ведь агрессор - ее собственный отец. Это началось не вчера. Но в период самоизоляции, когда оба оказались в замкнутом пространстве, жизни Дарьи превратилась в ад.

"Ударяет и видно, как у человека просто пелена перед глазами. В самоизоляции все время находишься в одном пространстве, и это все усугубляется".

Дарья решилась на переезд. Но в апреле на фоне пандемии ей сократили зарплату вдвое. Она с трудом нашла недорогое жилье, заселяться можно через неделю. А пока она живет как на вулкане, с отцом.

В период режима самоизоляции число звонков на Всероссийский телефон доверия "Центра Анна" возросло в геометрической прогрессии. Было принято решение перевести горячую линию помощи жертвам домашнего насилия на круглосуточный режим работы. Каждый такой разговор, когда тиран всегда рядом, – был серьезным риском.

"Период нашей самоизоляции способствует очень сильно ситуации изоляции женщины обидчиком, - говорит координатор Всероссийского телефона доверия "Центра Анна" Ирина Матвиенко. - Она в его власти".

Галина Полонская, euronews: "В апреле число обращений жертв домашнего насилия возросло в два с половиной раза, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Сразу 9 НКО в открытом письме обращаются к правительству с просьбой оказать экстренные меры помощи тем, кто оказался в изоляции с тираном".

Но воз и ныне там, утверждает Алена Попова, соавтор закона о домашнем насилии, обсуждение которого снова отложили в долгий ящик, на этот раз из-за пандемии. Декриминализированные побои в условиях коронавируса привели к чудовищным последствиям, утверждает Попова.

Алена Попова: "Рост случаев домашнего насилия совершенно катастрофический, поскольку домашнее насилие стало изощреннее. Если раньше бил, то теперь бьет и сексуально насилует. У нас давно уже эпидемия домашнего насилия в России, а во время коронакризисной пандемии и всего этого кошмара, оно растет в геометрической прогрессии".

МВД рапортовало, что число обращений жертв насилия в период режима самоизоляции в России сократилось. НКО же готовятся ко второй, еще более мощной волне, утверждая, что после снятия ограничений сигнал SOS будет звучать отовсюду.