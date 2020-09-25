Сенаторы США предлагают ввести санкции против российских чиновников из-за Навального

Американские сенаторы из обеих партий представили законопроект, предполагающий введение персональных санкций в отношении российских чиновников из-за отравления Алексея Навального.

"(Документ) предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора Демократической партии Криса Кунса.

Законопроект также предписывает администрации США определить, нарушила ли Россия законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия намерена расширить свои санкции против западных стран в случае, если против Москвы будут введены новые меры, связанные с отравлением Алексея Навального.

Тем временем пресс-секретаря Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что после выписки из стационара оппозиционер останется в Германии, чтобы продолжить лечение. По сообщению сторонников Навального, реабилитация может занять несколько месяцев.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.