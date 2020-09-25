"Умные дома" разгрузят больницы и соцработников

Человек никогда не жил так долго: увеличение армии пожилых создает нагрузку на сферу здравоохранения и социального обеспечения. Одно из возможных решений - оборудование "умных домов", позволяющих сохранять автономность.

Искусственный интеллект полностью меняет привычные правила игры. В Патрах на западе Греции, ученые опираются на новые технологи, чтобы провести коренную перестройку наших домов. Она жизненно необходима по мере старения населения: армия европейцев, нуждающихся в обслуживании и уходе, растет из года в год.

Специалисты местного университета тестируют потенциал "умного дома" будущего с прицелом на пожилых обитателей или людей с ограниченными возможностями. Задача - максимально обеспечить им автономность и комфорт.

На стене в гостиной висит "умное" зеркало. Благодаря технологии распознавания лиц оно "увидит", когда человеку стало хуже.

Христос Антонопулос проводит эксперимент. Он поясняет: "Зеркало замеряет основные физиологические параметры, которые очень важны - это пульс и артериальное давление. Еще оно может контролировать состояние зрачка, а это - один из индикаторов возможных проблем с печенью в будущем. Вся информация передается в режиме реального времени врачам или родственникам".

В доме, где тестируются смарт-услуги, живет Костас. Пожилой мужчина выполняет лечебную гимнастику в гостиной, датчик на его теле сообщает врачу о прогрессе. Благодаря правильным наклонам корпуса Костас "удерживает" зеленую точку на мониторе.

"Сегодня государственная больничная инфраструктура достигла предела пропускной способности, - убежден Антонопулос. - Дальше будет хуже. На этом фоне очевидна жизненная необходимость перевести как можно больше услуг из больничных стен в дома пациентов. Это разгрузит и конкретное учреждение и систему здравоохранения в целом".

Множество задач и функций в доме активизируются голосовым управлением. Датчики также отслеживают передвижения обитателей дома, фиксируя необычное поведение, изменение траектории движения.

Костас признается: "Я был бы рад обзавестись у себя такой технологией, это все равно, что доктора иметь поблизости".

Этот "умный дом" управляется системой, подключенной к "облаку" и использующей искусственный интеллект. С такой экспансией технологий стоит ли опасаться нарушения наших личных границ?

Профессор Николаос Ворос уточняет: "Мы только фиксируем события, например, знаем, что человек упал. Вот и все. Никакой информации по этому поводу, никаких видео мы не храним".

Эксперты связывают массовое освоение технологий "умных домов" с приходом пятого поколения мобильной связи. Ангелики Дедопулу отвечает в компании Huawei за политику на европейском рынке. Она рассказывает: "Компания Huawei вот уже 20 лет присутствует в Европе. С университетами, другими партнерами мы работаем над внедрением таких технологий, как искусственный интеллект, в сочетании с протоколом 5G. Наш цель - помочь сектору здравоохранения, в том числе и через развитие "умных домов", способствуя конкурентоспособности и росту в Европе".

Концепция умного дома, разработанная Патрах, может стать моделью для решения ряда проблем стареющего общества в Европе и во всем мире.