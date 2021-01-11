Япония: строительство в стиле "смарт"

Больше половины жителей планеты обитают в городах, в Японии этот показатель составляет 92% . C такой загрузкой власти и ученые ищут пути оптимизации во всех сферах городской жизни - с опорой на модели устойчивого и безопасного развития.

Проект на сто лет

Первая остановка - умный и устойчиво развивающийся город Фудзисава. Построенный на месте старой фабрики Panasoniс новый квартал здесь стал домом для почти 2 тысяч человек.

Каждый дом оборудован солнечными батареями и смарт-системами мониторинга, с ними возможно отслеживать энергопотребление как на уровне домохозяйства, так и на уровне квартала в целом.

Местная жительница отмечает: "Видеть цифры - очень важно, это побуждает быть аккуратнее, выбирать экологически обдуманные решения".

Снижая выбросы двуокиси углерода, местные жители набирают "зеленые баллы". Их также поощряют за использование велосипедов или электромобилей по системе каршеринга.

В отличие от многих других проектов "умных городов", где главными становятся технологии, в этом квартале все создано для комфорта человека на поколения вперед. Разработчики спланировали инфраструктуру на сто лет, учитывая буквально все - от энергопотребления до безопасной мобильности, охраны здоровья, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Аракава Такеши из CRE Development Group рассказывает: "Для обеспечения устойчивости в городе мы сформулировали экологические и энергетические цели. Они связаны с сокращением выбросов CO2, экономией воды, использованием возобновляемых источников энергии. И самое главное: мы разработали план восстановления в случае стихийного бедствия. Сделали так что даже после аварии квартал сможет три дня существовать автономно, получая резервною электроэнергию".

Над реализацией проекта работали 18 организаций. Пример японской Фудзисавы стал референтным в регионе и мире. Китайский Исин построил эко-городок с учетом опыта соседей, проект там был принят на "ура", а все квартиры распроданы на этапе строительства.

Энергия Касива-Но-Ха

Касива-Но-Ха - следующая остановка. Этот город представляет совершенно революционные технологии, внедренные в систему местного управления. Здешние дома - настоящий энергохаб, один из крупнейших в Японии по числу литий-ионных аккумуляторов, солнечных панелей и аварийных генераторов, работающих на газе.

Диспетчерский центр, оснащенный новейшими технологиями, позволит в случае аварии использовать резервные системы, их хватит на три дня. Уникальная система была разработана после того, как город остался без электричества при землетрясении в марте 2011 года. Новый подход к энергообеспечению позволил на четверть сократить и пиковое потребление .

Профессор Дегучи Ацуши из университета Токио поясняет: "В настоящее время Япония строит "умные" кварталы на основе инициированной правительством программы "Общество 5.0" В ее основе - идея развития смарт-городов, ориентированных на человека. Касива-Но-Ха действительно не просто внедряет новые технологии, наша задача - создать пространство, в котором каждый сможет чувствовать себя счастливым".

Городской дизайн-центр - адрес, по которому местные жители могут больше узнать об умных технологиях и опциях, а также познакомиться с соседями, чтобы сформировать настоящее сообщество.

"Я - гражданин, и мне хотелось поучаствовать в семинаре, посвященном вопросу развития городов будущего с опорой на сотрудничество между жителями и регионом, - рассказывает молодой посетитель. - А еще у нас тут рядом пускают автоматизированные автобусы, я пришел на тестовый запуск".

В центре дизайна приветствуют интенсивный обмен мнениями и идеями между заинтересованными сторонами проекта, а это и госструктуры, и частный бизнес, и ученые. Именно творческое партнерство самых разных представителей общества положено в Японии в основу городского планирования завтрашнего дня.