Российские власти намерены организовать чартерный рейс, чтобы помочь гражданам Китая воссоединиться со своими детьми. В настоящий момент малыши живут в доме ребенка в Петербурге.

Детский обмудсмен города Анна Митянина сообщила, что некоторые дети попали из роддомов в больницы, поскольку у них были незначительные проблемы со здоровьем в первые недели жизни.

Главврачей насторожил факт, что матери за ними не приходили. После проверки выяснилось, что младенцы родились у суррогатных матерей.

Анна Митянина сообщила журналистам, что "с января по сегодняшний день были выданы 128 свидетельств о рождении, но несколько детей вместе с родителями сумели, как мы думаем, выехать из Петербурга еще до закрытия границ".

Приехать за остальными детьми помешала пандемия.

Омбудсмен пояснила, что в ближайшие дни получит ответ от МИДа РФ о визах для родителей.

В Китае суррогатное материнство запрещено, поэтому граждане КНР прибегают к такого рода услугам за границей.

AFP сообщает, что общая стоимость организации и сопровождения суррогатного материнства в России обходится китайским парам примерно в 70 тысяч долларов.