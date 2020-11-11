В Воронеже новорождённых разлучают с матерями

Воронежская область входит в десятку российских регионов с самым высоким числом заболевших Covid-19.

Группа риска, к которой приковано особое внимание местных властей, - беременные женщины. С марта этого года коронавирусом в Воронежской области заразились 538 будущих мам. В настоящее время, по данным местных СМИ, каждый день здесь выявляется до 10 случаев заболевания среди беременных.

У науки пока нет данных о том, что младенец может заразиться внутриутробно или во время родов, но врачи не исключают риск инфицирования воздушно-капельным путем от матери. Чтобы предотвратить это, младенца сразу после родов изолируют во временном отделении на 20 коек в областной детской больнице №1.

"Врачи отделения с ними общаются каждый день, - рассказывает завотделением Анна Якунинская, - при желании мы можем послать фотографию ребёнка маме, так как он рождается, и она даже не видит его лица"...

Едва появившегося на свет малыша укладывают в кувез и перевозят в больницу на реанимобиле. До получения двух отрицательных результатов ПЦР-теста младенец считается потенциально инфицированным. Медработники, которые с ним контактируют, снабжены средствами индивидуальной защиты.

Большинство рожениц, скрепя сердце, соглашаются на разлуку. Но есть и те, кто отказываются, и это их полное право, отмечают в больнице.

За минувшие сутки в России жертвами Covid-19 стали 432 человека, заразились коронавирусом 19 851.