Тайная инаугурация Лукашенко

В Минске прошла церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Беларуси. Об инаугурации стало известно практически постфактум, когда об этом сообщило информационное агентство БелТА. По его данным, церемония, на которую были приглашены несколько сотен человек, состоялась во Дворце независимости.

Утром в среду в Минске были перекрыты центральные проспекты: тогда негосударственные СМИ и высказали предположение, что речь идет об инаугурации.

По итогам прошедших 9 августа выборов белорусский ЦИК объявил, что Лукашенко набрал более 80% голосов. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов голосования.

Экс-кандидат на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская после выборов была вынуждена покинуть страну. В понедельник в Брюсселе политик встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента. В Брюсселе Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза "после демократических перемен" в республике, сообщила ее пресс-служба.

Массовые протестные акции в Беларуси против итогов выборов не прекращаются до сих пор. Евросоюз, в отличие от России, заявил, что не признает легитимность Лукашенко.