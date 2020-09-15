Авторитет Бориса Джонсона подвергнется испытанию

Несмотря на то, что Палата община одобрила во втором чтении вызывающий критику Евросоюза и оппозиции законопроект о внутреннем рынке, некоторые члены правящей партии заявили о намерении проголосовать против него на следующем этапе. Они также полагают, что положения этого законопроекта о Северной Ирландии противоречат договору о выходе Британии из Евросоюза.

Этот вопрос окажется в центре дискуссий на этой неделе, как внутри парламента, так и за его пределами. Следующий этап наступит через неделю, когда состоится голосование по поправкам в законопроект. Как мы уже видели ранее, два члена парламента от правящей партии голосовали против и еще 30 воздержались. Пока неизвестно, как они поступят в следующий раз. Очевидно, что депутаты-консерваторы окажутся перед сложным выбором. Особенно это касается профессиональных юристов и тех, кто по должности предполагает поддержание правопорядка, например, министра юстиции Роберта Бакленда.

Премьер-министр Борис Джонсон хотел, чтобы этот закон был принят как можно быстрее. Но для этого нужно еще преодолеть немало препятствий как в Палате общин, так и в Палате лордов. Это испытание позволит узнать, насколько силен еще авторитет Джонсона в Палате общин и его собственной Консервативной партии.