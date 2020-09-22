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Брюссельское бюро

Из-за Covid-19 перенесён саммит Евросоюза

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Из-за Covid-19 перенесён саммит Евросоюза
Авторское право  YIANNIS KOURTOGLOU/AFP or licensors
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В Брюсселе объявлено о переносе из-за коронвируса встречи глав государств и правительств Евросоюза с 24-25 сентября на 1-2 октября. На саммите будет председательствовать и непосредственно общаться с другими лидерами ЕС бельгиец Шарль Мишель. Его пресс-секретарь Баренд Лейтс написал во вторник в Twitter:

"Сегодня Председатель Европейского Совета узнал, что у сотрудника службы безопасности, с которым он находился в тесном контакте в начале прошлой недели, выявлен Covid-19". Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня он ушел на карантин" "

Встреча в верхах была экстренно созвана для обсуждения международных вопросов, таких как обстановка в Восточном Средиземноморье и введение санкций против Беларуси.

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