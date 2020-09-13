"Тур де Франс" и коронавирус

14-й этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс" завершился в Лионе. В этом году маршрут проложен только по территории Франции и соревнования проходят в условиях распространения коронавируса в стране. Лионские власти разработали специальный санитарный протокол и призвали всех болельщиков соблюдать меры предосторожности и социального дистанцирования. На улицах собрались тысячи любители велоспорта. Победителем 14-го этапа стал Датчанин Сёрен Краг Андерсен из команды Sunweb.

Говорят болельщики:

"Почти все зрители в масках. И я думаю, что это очень хорошо".

"Конечно, спортивный азарт отвлекает нас от повседневности. Мы хотим выразить свои эмоции — мы кричим, мы поём. Это помогает нам забыть о тяжелой атмосфере, сложившейся из-за кризиса".

15-й этап протяженностью 174,5 км пройдет 13 сентября. Финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.

Из Лиона передает корреспондент Euronews Франсишко Маркеш: "Гонка продолжится в Альпах. В понедельник участники соревнования будут отдыхать, а также должны вновь пройти тест на коронавирус. Службы страны находятся в состоянии повышенной готовности. Ситуация с коронавирусом во Франции ухудшается и соблюдение мер предосторожности в такой ситуации — обязанность каждого".