Объединяя усилия: в Нью-Йорке открывается 75-я Генассамблея ООН

75 лет назад державы-победительницы во Второй мировой войне - СССР, США, Британия и Франция - стали локомотивами создания международной организации, которая бы, по замыслу основателей, была способна предотвращать конфликты на планете.

И первым пунктом в уставе Организации объединенных наций стало поддержание мира и безопасности.

Далее упоминалось развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия.

Подчеркивалось необходимость консенсуса для разработки действий , которые потребуются для достижении обозначенных целей.

Организация основывалась в момент существования биполярного мира, в котором геополитика подчинялась соперничеству двух сверхдержав - СССР и США, затем, с крушением Советского союза и Организации стран Варшавского договора мир стал однополярным, сейчас ситуация вновь изменилась с возникновением разных центров силы - в том числе в Москве и в Пекине.

Об этом, в частности, заявил нынешний генеральный секретарь ООН Гутерриш.

На протяжении всего времени существования объединенные нации подвергались критике.

Их упрекали в неспособности разрешить многочисленные конфликты, в том числе израильско-палестинский.

Сторонники поддержания коллективной безопасности, в свою очередь, объясняют, что благодаря многочисленным программам ООН, в частности, Продовольственной, международному сообществу удавалось спасти много миллионов жизней, созданная под эгидой ООН ВОЗ сумела создать систему вакцинации и медицинской помощи в бедных странах.

ООН занимается и охраной культуры - ЮНЕСКО, как одно из подразделений, помогает сберечь памятники как материального,, так и нематериального наследия человечества.

Последние четверть века ООН часто упрекают за излишнюю бюрократизацию решений, говоря, что международное сообщества не сумело вмешаться вовремя, чтобы предотвратить геноцид в Руанде или этнические чистки в Боснии. Хотя в обеих странах находился контингент "голубых касок".

И тех же миротворцев, расквартированных под флагом ООН, порой обвиняют в совершении уголовных преступлений, включая изнасилования.

Сегодня ООН ставит во главу угла поддержание глобального диалога на всех уровнях, включая как правительства, так и гражданских активистов.

Вторым пунктом повестки дня становится экология и снижение масштабов выбросов в атмосферу углекислого газа.

И этими двумя стратегическими проблемами международному сообществу предстоит заниматься в обозримом будущем.