Совбез ООН осудил рост насилия в Ливии и призвал выполнить мирный план, принятый в январе на международной конференции в Берлине. Речь идёт, в частности, о введении режима прекращения огня и запрете поставок оружия в Ливию.

В Берлине резолюцию Совбеза ООН назвали «большим шагом к мирному разрешению конфликта». Россия скептически отнеслась к этому документу и воздержалась при голосовании в Совбезе.

Мы сомневаемся, что такие ультиматумы «подстегнут» ливийцев скорее договариваться. Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели, чтобы этот документ был жизнеспособным. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. Поэтому поддержать его не смогли, и если эта резолюция не будет исполняться, мы напомним вам о том, что говорили сегодня. Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Международная конференция в Берлине об урегулировании конфликта в Ливии была организована после того, как Турция заявила о готовности открыто направить своих военных для помощи Правительству национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи. Противостоящую ему Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара поддерживают, в частности, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В берлинской конференции наряду с Сараджем и Хафтаров участвовали представители более десятка государств. Они договорились создать международный орган для наблюдения за режимом прекращения огня и для организации диалога между Тобруком и Триполи.