ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

В связи с обострением ситуации в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасном приближении столкновений к местам скопления гражданского населения, а также об угрозе блокировки путей доставки гуманитарной помощи. Он призвал к немедленному прекращению военных действий на территории Сирии.
Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели в пятницу вечером телефонные переговоры. Стороны выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии.
В то же время европейские лидеры предложили проведение саммита по сирийскому урегулированию с участием Германии и Франции пятого марта в Стамбуле, однако Кремль пока не дал ответа на это приглашение к диалогу.