Британский десант на юге Украины

На юге Украины высадились сотни британских парашютистов: Киев и Лондон проводят совместные учения "Объединённые усилия-2020". Подразделения 16-й воздушно-штурмовой бригады, из состава британских сил постоянной готовности, были переброшены по воздуху из Великобритании в Николаевскую область. Для британцев это крупнейшая за 20 лет воздушно-десантная операция — в ней участвовали 450 человек.

Джеймс Этоу-Фрост, 16-я воздушно-штурмовая бригада Великобритании:

"Ситуация напряжённая, так что важно продемонстрировать поддержку Украины. Это конечно не останется незамеченным — я даже надеюсь на то, что не останется."

Британские военные и советники находятся на Украине с 2015 года: в рамках операции Orbital они занимаются подготовкой украинских солдат и офицеров.

Евгений Мойсюк, командующий десантно-штурмовыми войсками Украины:

"Угроза растёт, учитывая попытки России развернуть вдоль украинской границы на постоянной основе крупные войсковые группировки".

На этом фоне в Астраханской области в понедельник начались учения "Кавказ-2020", в которых участвуют около 80 тысяч человек. По сообщениям ТАСС, отрабатываются в том числе действия при использовании условным противником ядерного оружия.

Участвовать в манёврах приглашены военнослужащие из Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана, а к морским учениям на Каспии присоединятся иранские корабли.