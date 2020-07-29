Азербайджан и Турция приступили к военным учениям

Вооруженные силы Азербайджана и Турции начали совместные широкомасштабные учения с боевыми стрельбами с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Как сообщалось ранее, проведение маневров с военной авиацией предусмотрено с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Маневры с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани.

В учениях задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух государств.

В минувший понедельник в МИД Армении заявили, что считают провокацией объявление Азербайджана о проведении совместных с Турцией военных учений. В ведомстве отметили, что это препятствует урегулированию конфликта между странами.

В среду во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили, что маневры являются плановыми и проводятся на основе соглашения о военном сотрудничестве, и вносят вклад в укрепление регионального мира и безопасности.

Учения проходят на фоне резкого обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, произошедшего в середине июля. В возобновившихся обстрелах стороны обвиняли друг друга.