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Республика Беларусь

Александр Лукашенко заявил об угрозе военной агрессии со стороны НАТО

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 Мария Горковская
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Александр Лукашенко заявил об угрозе военной агрессии со стороны НАТО
Авторское право  euronews
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На фоне протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил об угрозе военной агрессии со стороны НАТО. По его словам, 18 американских самолетов F-16 перебазировались к границам республики, и в ответ на передвижение войск Альянса в Гродненской области стартовали комплексные тактические учения.

Александр Лукашенко, президент Беларуси: "Натовские, говорят, там англичане, наши военные докладывают, что англичане прямо у границы развернули свои учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ свои части. Я пол-армии привел в боевую готовность".

Ранее Лукашенко поручил правительству "переориентировать все торговые потоки из литовских портов". Об этом он заявил после того, как Вильнюс пригрозил Минску санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования кризиса в стране.

В Литве отмечают, что данное решение в первую очередь ударит по белорусской экономике.

Римантас Синкявичюс, министр экономики и инноваций Литвы: "Пока еще слишком рано говорить о каких-либо экономических санкциях в отношении этой страны. Нельзя наказывать за происходящее народ. Наказаны должны быть те политики, те лица, которые не уважают права человека и демократические ценности".

В пятницу десятки женщин вновь выстроились в "цепь солидарности" на площади Независимости в белорусской столице. Несколько участвовавших в акции мужчин были задержаны.

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