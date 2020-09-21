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Бизнес

Британские банки закроют счета клиентов в ЕС

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 Павел Барсуков
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Британские банки закроют счета клиентов в ЕС
Авторское право  EBS
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Британские банки не смогут обслуживать британцев, живущих и работающих в Евросоюзе. Крупнейшие финансовые организации королевства рассылают соотечественникам тысячи уведомлений о том, что они потеряют свои счета в течение ближайших недель.

31 декабря закончится переходный период "брексита", и британские банки лишатся общеевропейской лицензии — права предоставлять финансовые услуги на континенте. В частности, этот факт уже подтвердили в Национальном банке Нидерландов.

Формат же новых отношений Великобритании с Евросоюзом до сих пор не определён. Если ситуация не изменится, банкам придётся договариваться с каждым государством ЕС по отдельности. В некоторых странах клиентская база слишком мала, чтобы затраты на это окупились.

При этом Лондон, в отличие от ЕС, уже принял постановление, по которому европейские банки смогут беспрепятственно продолжить работу на территории королевства.

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