Доклад о "подозрительных транзакциях" в банках-гигантах

Международный журналистский проект «Кассандра» опубликовал опубликовал итоги доклад, основанный на изучении попавших в их распоряжение секретных отчётов финансовой разведки США (FinCEN). Отчёты охватывают период с 1999-го по 2017 год.

Секретные были переданы журналистам два года назад сотрудницей министерства финансов США Натали Мэйфлауэр, которая в рамках расследования дела о нарушении банковской тайны признала свою вину, заключив сделку со следствием.

В отчётах, среди прочего, описывается транзакции в Deutsche Bank-е , которую американские власти считали подозрительными, на общую сумму триллион 300 млрд долларов, и в банке JPMorgan - на сумму в 514 млрд долларов.

Власти Германии уже заявили, что все необходимые проверки по упомянутым транзакциям в Deutsche Bank уже были проведены.

Всего в докладе «Кассандры» речь идёт 2-ух тысячах 100 подозрительных транзакциях, прошедших также через такие банки как Société Générale, Barkalys, Standard Chartered, JPMorgan, HSBC и Bank of New York Mellon.

В докладе упоминаются имена российских (Олег Дерипаска, Аркадий и Бориса Ротенберги) и украинских (Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ) предпринимателей, за чьей финансовой деятельности американские власти вели наблюдение.

Авторы расследования подчёркивают, что подозрения американских властей не равнозначны доказанной вине в совершении каких-либо противоправных действий.