ЭКОФИН предупреждает Лондон

Пока премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эти выходные отстаивает свои планы отмены некоторых положений соглашения по "брекситу", о котором он договаривался в прошлом году, Евросоюз предупредил, что готов к срыву торговых переговоров.

Брюссель и Лондон всё еще ведут диалог о торговом соглашении, которое должно быть заключено к началу следующего года, но в Берлине, где проходит неформальная встреча ЭКОФИН ( министров экономики и финансов ЕС), уже не исключают, что соглашения вообще не будет и предупреждают британцев о последствиях:

"Европа тщательно подготовилась к этому вопросу. Моя оценка такова: неупорядоченная ситуация будет иметь очень серьезные последствия для британской экономики. Европа будет в состоянии справиться с этим, и особо серьёзных последствий не будет после всей проделанной нами подготовительной работы", - сказал в субботу Олаф Шольц, министр финансов Германии.

Аналогичное мнение высказал и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони:

"Мы очень обеспокоены развитием ситуации. Мы ещё раз повторили, что сейчас Великобритания должна восстановить доверие к себе Европейского союза, потому что, как сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Pacta sunt servanda.

Pacta sunt servanda в переводе с латыни означает "договорённости должны соблюдаться", но премьер-министр Джонсон заявил в субботу Daily Telegraph, что это соглашение представляет опасность для Великобритании, и что необходим новый закон, чтобы гарантировать возможность его отмены.

Речь идёт в частноти о возможности отклонить часть правил, согласованных в октябре 2019 года, для товаров, которые ввозятся и вывозятся из Северной Ирландии.

Эксперты отмечают, что законопроект, предложенный британским правительством, напрямую нарушает международное право. Это вызвало критику не только в ЕС, но и внутри Консервативной партии Джонсона. Британские депутаты обсудят законопроект на следующей неделе.