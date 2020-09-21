Греческие артисты протестуют против карантинных ограничений

Греческие творческие работники собрались в понедельник у здания министерства труда в Афинах, чтобы выразить протест против санитарных ограничений, не позволяющих им организовывать мероприятия в сфере искусства. По словам демонстрантов, ограничения оставляют без куска хлеба.

Эти меры были введены после того, как в Афинах и окрестностях был зафиксирован резкий рост количества инфицированных новым коронавирусом после возвращения жителей города из летнего отпуска. Каждый день регистрируется около 300 новых случаев заражения. Растет число больных в реанимации и летальных случаев.

С 21 сентября по 4 октября в столице Греции запрещено собираться числом более 9 человек. Это правило распространяется на рестораны и питейные заведения. В городе запрещены все концерты, выставки, спектакли и кинопоказы.