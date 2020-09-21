Обретение почвы

Здоровье европейских почв - одна из пяти важнейших миссий, включенных ЕС в десятилетний план развития Horizon Europe, который стартует в 2021. Некоторые фермеры, например, австриец Альфред Гранд, уже приступили к тестированию методик оздоровления своих земель.

Фермер рассказывает о практике высадки между урожаями покровных культур, естественных регуляторов влажности почвы, ее насыщенности микроэлементами. "Покровные культуры играют ключевую роль в сельском хозяйстве, поскольку защищают почву от широкого спектра угроз. Их основное преимущество - уменьшение эрозии; другие функции - борьба с болезнями, повышение устойчивости поля, увеличение микробных популяций и, наконец, сохранение поля. Почва очень важна, ведь она обеспечивает нам пищу, но в целом у нее гораздо больше функций, например, связывание углерода, очистка воды".

Зеленые покровные культуры обычно выращивают в течение определенного периода, когда поле не используется, отдыхает от основных культур, их выбор зависит от потребностей, которые необходимо удовлетворить.

"Мы видим разные растения, разные виды, - поясняет Гранд. - У каждого - своя функция. Например, снижение плотности почвы, это достигается особой корневой системой растения. Еще они могут аккумулировать азот или питательные вещества в преддверии следующего урожая, а есть растения, цветы, которые просто нужны пчелам! Так мы формируем набор растений, где у каждого - своя функция. И это снова делает почву здоровой, что очень важно".