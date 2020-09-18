Умное сельское хозяйство: как технологии помогают фермерам?

За последнее столетие технологии продвинулись очень далеко. От массивных, тяжеловесных ранних компьютеров и коммуникационных устройств к элегантным смартфонам и планшетам сегодняшнего дня. Кроме того, есть искусственный интеллект и интернет вещей, подпитываемый все более мощными связями.

Оливки и "умные" технологии

Крит получает часть сегодняшних технологий. Греческий остров – крупный экспортер оливок – выращивает их с умом. Ученые используют сенсоры и интернет вещей. Сельское хозяйство потребляет 85 % пресной воды Крита. Идея состоит в том, чтобы сократить эти расходы.

В земле мы установили датчик, который измеряет влажность почвы, электропроводность, то есть насколько соленая почва, а также температуру, каждые 15 минут. Эта информация отсюда передается на центральную базу, а затем в "облако", где она обрабатывается, и мы можем оценить идеальное количество воды для орошения Яннис Далиакопулос инженер-исследователь, Греческий Средиземноморский университет

Фермер получает доступ к данным удаленно и может управлять поливом одним нажатием кнопки.

Мы собираемся сэкономить огромное количество пресной воды. Фермеры, а также ученые и исследователи должны узнать, что такое интернет вещей, потому что с его помощью мы можем делать очень многое... Можно сделать то же самое с химическими удобрениями, с пестицидами, с защитой почвы, с защитой растений Трассивулос Маниос проректор Греко-Средиземноморского университета

Все это помогает окружающей среде и повышает прослеживаемость, а потребители получают больше информации о том, как производятся продукты питания.

На Крите растут колоссальные 30 миллионов оливковых деревьев, некоторым из них 500 лет. Эта отрасль насчитывает уже несколько поколений. Вопрос в том, готовы ли и хотят ли оливковые фермеры принять высокотехнологичное будущее?

Семье Янниса уже три столетия принадлежит обширная оливковая ферма в деревне Арханес. В то время как некоторые фермеры, возможно, нуждаются в убеждении, Яннис стремится к изменениям.

В последние годы мы столкнулись с некоторыми трудностями в связи с изменением климата. Технология всегда помогает нам, и проблемы решаются. Технология постоянно обеспечивает исследования. Это поможет нам преодолеть те трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся Яннис Генейатакис владелец оливковой фермы

Афинская компания Future Intelligence предоставляет технологию для проведения исследований на Крите. Это высокотехнологичное видение сельского хозяйства выходит за рамки фермерства и производства.

Очень много данных будет поступать с разных устройств: от перевозчиков, от ритейлеров, от производителей агропродовольственных товаров. А теперь представьте себе, что искусственный интеллект — это зонт, под которым будут осуществляться все эти информационные процессы. Таким образом, это позволит оптимизировать всю цепочку начисления стоимости Харрис Мойсиадис бизнес-архитектор, Future Intelligence

Связь играет решающую роль в объединении всего этого.

Huawei работает в Европе уже 20 лет. Мы тесно сотрудничаем с малыми и средними предприятиями, фактически краеугольным камнем европейской экономики. Мы предлагаем наше подключение 5G, чтобы развернуть важные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей в контексте интеллектуального сельского хозяйства Ангелики Дедопулу эксперт ЕС по политике в области искусственного интеллекта, Huawei

Выращивание оливок, возможно, стояло на месте в течение многих поколений. Но теперь оно лежит в основе инноваций — поскольку Европа смотрит в более разумное и устойчивое будущее в производстве продуктов питания.