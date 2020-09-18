Умное сельское хозяйство: как технологии помогают фермерам?

За последнее столетие технологии продвинулись очень далеко. От массивных, тяжеловесных ранних компьютеров и коммуникационных устройств к элегантным смартфонам и планшетам сегодняшнего дня. Кроме того, есть искусственный интеллект и интернет вещей, подпитываемый все более мощными связями.
Оливки и "умные" технологии
Крит получает часть сегодняшних технологий. Греческий остров – крупный экспортер оливок – выращивает их с умом. Ученые используют сенсоры и интернет вещей. Сельское хозяйство потребляет 85 % пресной воды Крита. Идея состоит в том, чтобы сократить эти расходы.
Фермер получает доступ к данным удаленно и может управлять поливом одним нажатием кнопки.
Все это помогает окружающей среде и повышает прослеживаемость, а потребители получают больше информации о том, как производятся продукты питания.
На Крите растут колоссальные 30 миллионов оливковых деревьев, некоторым из них 500 лет. Эта отрасль насчитывает уже несколько поколений. Вопрос в том, готовы ли и хотят ли оливковые фермеры принять высокотехнологичное будущее?
Семье Янниса уже три столетия принадлежит обширная оливковая ферма в деревне Арханес. В то время как некоторые фермеры, возможно, нуждаются в убеждении, Яннис стремится к изменениям.
Афинская компания Future Intelligence предоставляет технологию для проведения исследований на Крите. Это высокотехнологичное видение сельского хозяйства выходит за рамки фермерства и производства.
Связь играет решающую роль в объединении всего этого.
Выращивание оливок, возможно, стояло на месте в течение многих поколений. Но теперь оно лежит в основе инноваций — поскольку Европа смотрит в более разумное и устойчивое будущее в производстве продуктов питания.