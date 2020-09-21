Европа обретает почву

Здоровье европейских почв - одна из пяти важнейших миссий, включенных ЕС в десятилетний план развития Horizon Europe, который стартует в 2021.

Мария Габриэль, комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи, рассказывает, почему выбраны именно эти стратегические направления: "Такие направления, как борьба с раком, изменением климата, развитие умных городов, поддержание здоровья морей и суши выбраны для этой программы из-за их очень сильного влияния на жизнь граждан Европы. Для достижения конкретных результатов нам следует действовать сообща. Это нам рекомендуют и исследователи, мы об этом читаем в их отчетах. Смотрите: наша миссия по борьбе с раком ставит целью спасти три миллиона жизней к 2030 году. Европа - это менее 10% населения планеты, но именно на европейцев приходится четверть всех онкозаболеваний".

Что главное для успеха проекта? Комиссар убеждена: "Граждане должны взять инициативу на вооружение, принять ее. Участвуя, они будут видеть результаты. Я горжусь такой организацией процесса, речь идет о совместном управлении и творчестве, партнерстве с обществом, это может определить и вектор принятия решений в будущем".

В фокусе внимания комиссара - и европейские поля. Профильная инициатива ставит целью оздоровить 70% сельскохозяйственных земель к 2030 году. Руководитель Миссии Кес Верман рассказывает: "Одна из важнейших задач - предотвратить дальнейшую деградацию почвы. Мы стремимся остановить процесс заиления, очистить поля. Это делается и за счет увеличения содержания углерода в почве. Подобные меры важны для здоровья экосистем и климата в целом, с ними мы будем поддерживать влажность почв, сохранять биоразнообразие. Это сыграет определяющую роль и для сельского хозяйства, и для производства продуктов питания. Замечу, что абсолютно каждый человек, даже жители городов, могут сделать свой вклад в оздоровление почв".

Примером такого комплексного подхода является проект Best4Soil. Наши журналисты побывали в Австрии, где оздоровление почв при поддержке европейских партнеров идет полным ходом.

И биологи, и фермеры знают: почва - необходимый элемент всех жизненных циклов на нашей планете. Более 95% потребляемой нами пищи так или иначе зависит от агросектора.

Сегодня 60-70% европейских почв находятся в плохом состоянии. Это значит, что они испытывают дефицит органических материалов и минералов, необходимых для питания растений и микроорганизмов. Эксперты считают, это - результат неправильных решений и практик, таких, как чрезмерно интенсивное земледелие, избыточное орошение полей и загрязнение пестицидами. Почва ощущает и последствия изменения климата, в виде эрозий, засух.

Одна австрийская ферма решила приложить усилия для изменения ситуации - при поддержке европейских партнеров. Владелец, Альфред Гранд, рассказывает: "Сочетание науки и соблюдение естественных процессов - вот подход, который позволит нам быстрее прийти к устойчивым практическим решениям. Научная база необходима, вместе с учеными мы тестируем, оцениваем новые решения, процедуры, которые затем можем представить другим хозяйствам, обществу".

В рамках европейского проекта Best4Soil ферма меняет подход к севообороту, чтобы улучшить состояние своих полей. "Фермер может использовать самые разные методы работы с полем, - считает Гранд. - Можно сделать ставку на компост, высаживать озимые, есть вариант промежуточных урожаев, есть севооборот. Мы используем компост. Как только сняли урожай, сразу вносим его в почву и высаживаем промежуточные посевы. Чем разнообразнее и богаче компост, тем жизнеспособнее будет поле. И тем меньшее пестицидов мне придется использовать".

Природе может потребоваться до тысячи лет, чтобы сформировать один сантиметр слоя плодородной почвы; уничтожить этот слой можно за несколько лет неаккуратного обращения с полем. Координатор проекта Best4Soil Харм Бринкс рассказывает, что можно и нужно предпринять: "Задача сельского хозяйства - накормить мир, его растущее население. Мы наблюдаем в разных уголках планеты ухудшение качества почвы. По разным причинам: это и слишком тяжелая техника на полях, и гиперэксплуатация. Очень важно перевести земледелие и землепользование на рельсы устойчивого развития".

Компост, или биогумус, стал центральным элементом обеспечения биоразнообразия почвы на многих фермах. В результате разложения органические вещества встраиваются в естественный круговорот. Специалисты применяют и другие методы защиты почвы от эрозии - например, высаживают так называемые покровные культуры, помогая снизить избыток питательных веществ в земле. "Многообразие микроорганизмов играет важную роль в здоровье почвы - комментирует Альфред Гранд. - Чем их больше, чем они разнообразнее, тем стабильнее состояние почвы, меньше болезней и проблем".

Помимо биогумуса, или вермикомпоста, фермеры широко тестируют еще один вид натуральных удобрений - это термофильный компост. Речь идет о смеси органических веществ с содержанием углерода и азота. Исследователи, в том числе Флориан Шюц из университета природных ресурсов Вены, должны регулярно анализировать образцы подкормленной таким образом почвы, оценивая ее качество, состав микроэлементов. Образование компоста активизируется бактериями и грибами; внутри компостного слоя температура может достигать 70 градусов, что позволяет убить микроорганизмы, вызывающие болезни растений. "Сейчас, когда климат меняется, очень важно беречь энергию и ресурсы. Биомасса - это источник энергии, источник азота, мы должны все это наилучшим образом сохранить и использовать", - уточняет Флориан.

Местный проект Market Garden - удачный пример подхода, основанного на уважении природных законов. Он ставит целью обеспечить производство здоровых и разнообразных продуктов на небольшой площади, продукты сбываются неподалеку местным покупателям. Выращивание и сбор урожая в основном производится вручную, тяжелая техника здесь не используется.

Ливия Кленхарт возглавляет производство компании. Она рассказывает: "Наш способ выращивания овощей имеет много преимуществ с экономической, экологической и социальной точки зрения. Лично для меня самым важным является создание рабочих мест, прямой контакт с потребителями и возможность расширять знания людей. Продвигая наш метод, мы восстанавливаем почву, помогаем окружающей среде".

Здоровая плодородная почва - ключевой элемент здоровья окружающей среды. Увлажненная земля действует как губка, поглощая углекислый газ, сокращая парниковые выбросы и так замедляя изменение климата.