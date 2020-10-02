Евросоюз вводит санкции против Беларуси

Лидеры стран Евросоюза в первый день саммита в Брюсселе согласовали санкции против Беларуси благодаря изменению позиции Кипра.

Это значит, что завтра санкции в отношении Беларуси будут закреплены законодательно Шарль Мишель председатель Евросовета

Но президент Лукашенко остается вне списка из 40 белорусских чиновников, чьи активы в ЕС заморожены и которым запрещен въезд из-за их роли в выборах, которые Брюссель считает недействительными, и жестоком разгоне демонстрантов.

Кипр согласился снять вето на санкции в отношении Беларуси в обмен на более жесткие меры со стороны ЕС к Турции за ее разведку газа в Восточном Средиземноморье.

Именно сейчас Турция должна доказать, что хочет конструктивно работать с нами. В этом наше предложение сегодня. Но нам совершенно ясно, что в противоположном случае мы имеем в своем распоряжении все необходимые инструменты Урсула фон дер Ляйен председеатель Еврокомиссии

Лидерам пришлось изучить три варианта, прежде чем прийти к этому соглашению - многие советуют ЕС перейти к системе мажоритарного голосования по внешнеполитическим вопросам.

Именно здесь возникает проблема единогласия, потому что отдельные страны со своими собственными интересами, законными или иными, могут блокировать действия других 26 Якоб Ф. Киркегард политолог

Но первый насыщенный день саммита для лидеров ЕС, несмотря на разногласия, все же принес свои плоды.