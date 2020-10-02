Евросоюз вводит санкции против Беларуси
Лидеры стран Евросоюза в первый день саммита в Брюсселе согласовали санкции против Беларуси благодаря изменению позиции Кипра.
Но президент Лукашенко остается вне списка из 40 белорусских чиновников, чьи активы в ЕС заморожены и которым запрещен въезд из-за их роли в выборах, которые Брюссель считает недействительными, и жестоком разгоне демонстрантов.
Кипр согласился снять вето на санкции в отношении Беларуси в обмен на более жесткие меры со стороны ЕС к Турции за ее разведку газа в Восточном Средиземноморье.
Лидерам пришлось изучить три варианта, прежде чем прийти к этому соглашению - многие советуют ЕС перейти к системе мажоритарного голосования по внешнеполитическим вопросам.
Но первый насыщенный день саммита для лидеров ЕС, несмотря на разногласия, все же принес свои плоды.