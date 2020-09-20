Демонстранты в Берлине требуют принять большее число мигрантов из Греции

Под лозунгами "Позор для ЕС", "У нас есть место" в Берлине прошла массовая демонстрация. Ее участники требовали от властей принять в стране как можно больше людей из греческих центров по размещению беженцев и мигрантов. Выйти немцев на улицы призвали более 60-ти организаций, а также представители Евангелической церкви Германии.

Участница акции: "Я хочу, чтобы власти сказали, что люди могут к нам приезжать. У нас достаточно места, у нас есть ресурсы, у нас есть для этого возможности. Смешно говорить, что мы можем справиться лишь с 1500 мигрантами лишь потому что Венгрия, Чехия и другие страны заявляют, что не желают принимать беженцев".

Участница акции: "Я пришла сюда, потому что считаю решения принятые нашим министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, неприемлемыми. Я уверена, что долг Германии принять беженцев и не допустить, чтобы люди из Мории продолжали испытывать нечеловеческие страдания".

В ночь на 9 сентября в лагере в Мориа на Лесбосе произошел пожар. Без крыши над головой остались 13 тысяч человек. Германия пообещала принять у себя 150 несовершеннолетних беженцев. На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер достигли соглашения дополнительно разместить в стране 1500 мигрантов из лагерей расположенных на греческих островах. Речь прежде всего идет о семьях с детьми. Что касается самих мигрантов: для них греческие военные построили на Лесбосе временный палаточный лагерь Но большинство беженцев там жить не хочет. Люди предпочитают ночевать на дорогах и в полях. Они требуют, чтобы их отправили в материковую часть Греции, или в другие страны ЕС.