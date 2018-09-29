Картина "Между двух морей" (Entre dos aguas) испанского режиссера Исаки Лакуэсты признана лучшим фильмом 66-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Лента удостоилась главной награды фестиваля – "Золотой раковины".
"Золотую раковину" фестиваля в Сан-Себастьяне получил фильм "Между двух морей"
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"Золотую раковину" фестиваля в Сан-Себастьяне получил фильм "Между двух морей"
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Норвежская актриса Пиа Тьелта получила премию "Серебряная раковина" как лучшая актриса за ленту "Слепое пятно" (Blind Spot). Лучшим актёром был назван аргентинец Дарио Грандинетти за фильм "Красный" (Rojo). Режиссёр того же фильма, Бенхамин Найштат, удостоился звания лучшего режиссёра.