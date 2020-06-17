Дижон: между двух огней

В среду стало известно, что разведслужба уголовного розыска французской полиции (DCPJ) направила в свой главк доклад, в котором утверждается, что в стране наблюдается все более опасная деятельность представителей чеченской общины.

Это сообщила газета "Паризьен", в чьем распоряжении оказался документ.

Документ был опубликован после длившихся несколько дней столкновений между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки и группой выходцев из Чечни, приехавших в столицу Бургундии из разных регионов Франции, а также из Бельгии.

В ходе беспорядков уничтожались камеры наблюдения, поджигались автомобили и мусорные баки.

Обитатель Грезий так оценивает происходящее: "Полиция бездействовала. Они избивали жителей нашего квартала, стражи закона ни во что не вмешивались".

Побывавший в Дижоне во вторник госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил: "Начиная с сегодняшнего вечера дежурство в Дижоне будут нести 150 жандармов и полицейских, это два дополнительных подразделения сил быстрого реагирования".

В том же докладе утверждается: "Демонстрации силы, которые устраивают эти преступные группировки (речь идет о представителях чеченской общины) становятся все более частыми".

Полиция, а это говорят уже местные, предпочитает бездействовать, предоставляя событиям идти своим чередом.

Журналист Euronews Оливер Уитфилд передает из Дижона: "Жители квартала Грезий утверждают, что они испытывают гнев не только в отношении органов правопорядка, которые в течение трех дней не предпринимали никаких мер, они также обвиняют медиа в том, что у прессы принято мазать всех одной краской, не разделяя торговцев наркотиками и обычных граждан".

С визитом в столице Бургундии побывала и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен: "То, что произошло - не имеет прецедентов, это выходит за рамки криминальных новостей, мы должны воспринимать случившееся как предупреждение".

Во вторник во второй половине дня французский телеканал LCI сообщил со ссылкой на высокопоставленного собеседника, что Елисейский дворец обратился к министерству внутренних дел с требованием выдворения иностранцев, причастных к этим беспорядкам.