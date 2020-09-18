Их показал Euronews: милиция вычисляет участников протестов по репортажам

Нескольких жителей Логойска собираются привлечь к ответственности за участие в "Марше единства" в Минске 6 сентября. При этом основанием стал сюжет телеканала Euronews. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Одной из привлекших внимание правоохранительных органов Беларуси стала Оксана Баровская. В репортаже нашего телеканала от 7 сентября она дает короткое интервью о ситуации в стране. По словам девушки, все началось с момента начала проявления ею активной гражданской позиции. В первый раз ее вызвали в местный РОВД еще 20 августа. Следующая встреча Оксаны с сотрудниками милиции произошла 9 сентября, когда ее вызвали по поводу конфликта с ее бывшим начальником — директором местного Дома творчества. По словам девушки, здание, где занимаются дети находится в аварийном состоянии: там проваливает крыша, стены гниют, а окна не меняли еще с советских времен — о чем она и заявила директору.

В пятницу, 11 сентября, она должна была вновь прийти по повестке по поводу этого конфликта, но оказалось, что ей вменяется в вину еще и участие в массовой акции в Минске 6 сентября по административной статье 17.1 — мелкое хулиганство.

Адвокат девушки Андрей Титов рассказал, что им с его подзащитной продемонстрировали сюжет, который и стал основанием для административного процесса, а сами материалы были получены местными милиционерами из столицы.

Вот этот репортаж:

Параллельно с этим ее осведомили, что в отношении нее есть дело по части 1 статьи 23.34. Сказали, что материалы поступили из Минска по поводу видеозаписи, снятой 6 сентября на проспекте Независимости, где она есть на видео. Нам даже видео это продемонстрировали — отрывок буквально две секунды Андрей Титов адвокат

Баровскую не стали задерживать в отличие от Виталия Тихановича. По словам его адвоката Светланы Конновой на него составлен протокол об административном правонарушении. Основанием для него послужил все тот репортаж канала Euronews.