Лукашенко "ставит войска под ружье"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне продолжающихся уже шесть недель массовых протестов с требованием его отставки объявил, что приводит войска в состояние повышенной боевой готовности и закрывает границы с Польшей и Литвой. Он обвиняет Запад в организации масштабных уличных выступлений с целью его свержения и заявляет, что страна стоит на грани катастрофы. Эти обвинения вызывают критику со стороны США и Евросоюза.

Накануне премьер-министры Польши и Литвы подписали декларацию о сотрудничестве, в которой в частности, говорится о помощи участникам белорусских протестов. А глава польского правительства Матеуш Моравецкий предложил ЕС сформировать стабилизационный фонд для Беларуси размером по меньшей мере в миллиард евро.

Официальные результаты выборов в Беларуси, по которым Лукашенко снова был объявлен президентом, вызвали широкое возмущение его противников. Протесты жестко подавлялись властями. Светлана Тихановская сообщила, что ее соратники готовят "санкционный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе". Он получит имя Александра Тарайковского, который погиб в первые дни протестов в Минске.