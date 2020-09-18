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Республика Беларусь

Ещё одному лидеру белорусской оппозиции Максиму Знаку предъявлены обвинения

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 Андрей Позняков
Максим Знак
Максим Знак   -   Авторское право  AP Photo/Sergei Grits
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Белорусский следственный комитет предъявил официальные обвинения по статье о призывах к свержению власти ещё одному члену президиума оппозиционного Координационного совета Максиму Знаку. Как и его соратнице Марии Колесниковой ему грозит до 5 лет лишения свободы. О решении СК сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

По словам защитника, Максим Знак отвергает все обвинения, он объявил голодовку: «отказ от пищи призван убедить каждого, в особенности правоприменителей, вспомнить про духовные и моральные ценности, на которых основано право, и не разрушать их».

Максим Знак был задержан 9 сентября. Как и в случае с Колесниковой, суть обвинений, по словам адвокатов, следователи не раскрывают. Последним членом президиума Координационного совета по трансферу власти, кого не задержали и не выдворили из республики, осталась лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

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